Весільний бум: сьогодні у Києві одружаться вдвічі більше пар, ніж рік тому

"Загалом у столиці сьогодні планують побратися 352 пари. Тільки у Центральному відділі державної реєстрації шлюбів на цей день заплановано 84 одруження. У порівнянні з минулим роком цієї дати в Києві було зареєстровано всього 182 шлюби, зокрема, у Центральному ВДРАЦС 18", - повідомив Куценко.



Нагадаємо, в Україні 2790 пар подали заяви на реєстрацію шлюбу 18 серпня. Ще 1565 пар подали заяву на 8 серпня, та 1201 пара обрала 28 серпня.



Заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова повідомляла, що пари, які одружилися з допомогою послуги "Шлюб за добу", розлучаються рідше ніж ті, які одружувалися звичним способом і перед шлюбом мали місяць на роздуми.



