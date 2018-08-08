Весільний бум: сьогодні у Києві одружаться вдвічі більше пар, ніж рік тому

ukru
15:22 • 26661 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 48417 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 63798 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 62457 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 103941 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 149148 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 187211 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 273841 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166784 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142283 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
82 %
750 мм
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 57510 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 112787 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 95979 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 80678 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 72504 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 63813 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 142202 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 273849 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 206650 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 235183 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 11378 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 27554 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 29754 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 33110 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 57512 перегляди
Актуальне
Весільний бум: сьогодні у Києві одружаться вдвічі більше пар, ніж рік тому

Весільний бум: сьогодні у Києві одружаться вдвічі більше пар, ніж рік тому

Київ • УНН

 • 12540 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні у Києві одружаться 352 пари. Рік тому в цей день дуло заплановано 182 шлюби. Про це повідомив голова головного територіального управління юстиції в місті Києві Станіслав Куценко, передає УНН з посиланням на прес-службу управління.

"Загалом у столиці сьогодні планують побратися 352 пари. Тільки у Центральному відділі державної реєстрації шлюбів на цей день заплановано 84 одруження. У порівнянні з минулим роком цієї дати в Києві було зареєстровано всього 182 шлюби, зокрема, у Центральному ВДРАЦС 18", - повідомив Куценко.

Нагадаємо, в Україні 2790 пар подали заяви на реєстрацію шлюбу 18 серпня. Ще 1565 пар подали заяву на 8 серпня, та 1201 пара обрала 28 серпня.

Заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова повідомляла, що пари, які одружилися з допомогою послуги "Шлюб за добу", розлучаються рідше ніж ті, які одружувалися звичним способом і перед шлюбом мали місяць на роздуми.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.49
Brent
$72.35
Bitcoin
$87,843.80
S&P 500
$5,770.56
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,055.26
Ethereum
$2,067.69