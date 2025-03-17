Вещь попала на пути метро: в КГГА рассказали, что делать
Киев • УНН
В КГГА рассказали, что делать, если вы уронили вещь на пути метро. Обратитесь к дежурному персоналу станции или позвоните в справочный центр, указав детали инцидента.
Если вы уронили личную вещь на пути метрополитена, ни в коем случае не доставайте ее самостоятельно. К кому обращаться и как вернуть потерянное, - рассказали в КГГА, сообщает УНН.
Детали
Как сообщили в КГГА, помочь достать потерянное может дежурный персонал каждой отдельной станции, к которому следует обращаться лично.
Также можно позвонить в справочный центр по номеру (044)-238-45-26 или 050-448-91-71. Он работает круглосуточно и имеет мессенджер в Viber. В обращении нужно обязательно указать дату инцидента и ориентировочное время, название станции, направление движения поезда.
Если потерянная вещь находится в доступном месте, а интервалы между движением поездов позволяют достать вещь с помощью шальт-штанги – работники станции вернут вам ее сразу.
Если речь идет об очень мелких вещах, вроде банковских карт или наушников, работники смогут их достать только после окончания движения поездов. Так же будут действовать и в случае, если вещь попала под контактный рельс. На следующий день работники станции свяжутся с вами и вернут вещи.
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