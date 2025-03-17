Річ потрапила на колії метро: у КМДА розповіли, що робити

Якщо ви впустили особисту річ на колії метрополітену, ні в я кому разі не діставайте її самостійно. До кого звертатися і як повернути втрачене, - розповіли в КМДА, повідомляє УНН.

Деталі

Як повідомили у КМДА, допомогти дістати загублене може черговий персонал кожної окремої станції, до якого слід звертатися особисто.

Також можна зателефонувати у довідковий центр за номером (044)-238-45-26 або 050-448-91-71. Він працює цілодобово та має месенджер у Viber. У зверненні потрібно обов’язково зазначити дату інциденту та орієнтовний час, назву станції, напрямок руху поїзда.

Якщо загублена річ знаходиться у доступному місці, а інтервали між рухом поїздів дають змогу дістати річ за допомогою шальт-штанги – працівники станції повернуть вам її одразу.

Якщо йдеться про дуже дрібні речі, на кшталт банківських карток або навушників, працівники зможуть їх дістати лише після закінчення руху поїздів. Так само діятимуть і у випадку, якщо річ потрапила під контактну рейку. Наступного дня працівники станції зв’яжуться з вами і повернуть речі.

Понад 450 тис. людей скористалися укриттям у метрополітені Києва у 2024 році