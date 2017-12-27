Вертолеты с освобожденными украинскими заложниками начали прибывать в Харьков

На посадочную полосу аэропорта Харькова сначала сели два вертолета, с одного из которых вышел министр обороны Степан Полторак.

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Затем начали прибывать и другие. Всего их должно быть 9.

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Отметим, что встречают украинских освобожденных заложников в харьковском аэропорту военные, которые выстроились в шеренги.