Вертольоти зі звільненими українськими заручниками почали прибувати до Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. До аеропорту Харкова з Донеччини прибувають вертольоти зі звільненими українськими заручниками, передає УНН.
На посадкову смугу аеропорту Харкова спочатку сіли два вертольоти, з одного з яких вийшов міністр оборони Степан Полторак.
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Потім почали прибувати й інші. Загалом їх має бути 9.
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Зазначимо, що зустрічають українських звільнених бранців в харківському летовищі військові, які вишикувалися у шеренги.