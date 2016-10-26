Верховный суд РФ оставил приговор Н.Карпюку и С.Клиху в силе (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Верховный суд России в среду отклонил апелляцию защиты и оставил в силе приговор по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха, обвиняемых в РФ в участии в Первой Чеченской войне, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В мае Верховный суд Чечни приговорил Н.Карпюка и С.Клиха к 22-м с половиной и 20 годам лишения свободы соответственно.
В России их обвиняют в участии в боевых действиях против федеральных сил во время Первой Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат.
Н.Карпюк и С.Клих вины не признают и заявляют, что никогда не были в Чечне.