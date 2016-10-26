Верховний суд РФ залишив вирок М.Карпюку та С.Клиху в силі (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Верховний суд Росії в середу відхилив апеляцію захисту і залишив в силі вирок у справі українців Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, обвинувачених у РФ в участі в Першій Чеченській війні, передає УНН з посиланням на Радио Свобода.
У травні Верховний суд Чечні засудив М.Карпюка і С.Клиха до 22-х з половиною і 20-ти років позбавлення волі відповідно.
У Росії їх звинувачують в участі в бойових діях проти федеральних сил під час Першої Чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів.
М.Карпюк та С.Клих провини не визнають і заявляють, що ніколи не були в Чечні.