Верховный суд оккупированного Крыма за день допросил 16 людей по делу Чубарова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Верховный суд оккупированного Крыма, после отказа в допуске адвоката Николая Полозова в качестве защитника главы Меджлиса Рефата Чубарова, “включил вторую космическую скорость” и за сегодняшнее заседание допросил не менее 16 потерпевших и свидетелей обвинения. Об этом на своей странице в Facebook написал Николай Полозов, передает УНН.
“Верховный суд Крыма, после отказа в допуске меня в качестве защитника Рефата Чубарова, в деле против него, незамедлительно включил вторую космическую скорость. Только за сегодняшнее заседание было допрошено не менее 16 потерпевших и свидетелей обвинения. По всей видимости расчёт на то, чтобы за 45 суток, в течение которых Третий апелляционный суд будет рассматривать жалобу на отказ в допуске выбранного Рефатом Чубаровым адвоката, прогнать максимальное количество доказательств, а в идеале выйти на приговор”, - написал Николай Полозов.
Он отметил, что важно напомнить, что спешка нужна только при ловле блох.
“А при имитации правосудия не очень”, - добавил Николай Полозов.
Напомним, Николай Полозов подал уже третью жалобу в суд из-за того, что его не допускают к делу Рефата Чубарова.