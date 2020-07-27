Верховный суд оккупированного Крыма за день допросил 16 людей по делу Чубарова

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 1309 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 11791 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104243 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113656 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118508 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 153113 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117546 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143313 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104627 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102888 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верховный суд оккупированного Крыма за день допросил 16 людей по делу Чубарова

Верховный суд оккупированного Крыма за день допросил 16 людей по делу Чубарова

Киев  •  УНН

 • 10696 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Верховный суд оккупированного Крыма, после отказа в допуске адвоката Николая Полозова в качестве защитника главы Меджлиса Рефата Чубарова, “включил вторую космическую скорость” и за сегодняшнее заседание допросил не менее 16 потерпевших и свидетелей обвинения. Об этом на своей странице в Facebook написал Николай Полозов, передает УНН.

“Верховный суд Крыма, после отказа в допуске меня в качестве защитника Рефата Чубарова, в деле против него, незамедлительно включил вторую космическую скорость. Только за сегодняшнее заседание было допрошено не менее 16 потерпевших и свидетелей обвинения. По всей видимости расчёт на то, чтобы за 45 суток, в течение которых Третий апелляционный суд будет рассматривать жалобу на отказ в допуске выбранного Рефатом Чубаровым адвоката, прогнать максимальное количество доказательств, а в идеале выйти на приговор”, - написал Николай Полозов.

Он отметил, что важно напомнить, что спешка нужна только при ловле блох.

“А при имитации правосудия не очень”, - добавил Николай Полозов.

Напомним, Николай Полозов подал уже третью жалобу в суд из-за того, что его не допускают к делу Рефата Чубарова.

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