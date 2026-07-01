Верховный суд США разрешил штатам запрещать трансгендерным спортсменам выступать в женских командах

Верховный суд США разрешил штатам вводить ограничения для трансгендерных студентов-спортсменов, поддержав законы Западной Виргинии и Айдахо, которые запрещают им участвовать в женских спортивных командах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Судьи отменили решения нижестоящих судов, которые ранее встали на сторону трансгендерных студентов, оспаривавших эти законы как нарушающие Конституцию США и федеральное антидискриминационное законодательство.

Законы Айдахо и Западной Виргинии определяют состав спортивных команд в государственных школах и высших учебных заведениях в соответствии с "биологическим полом" и запрещают учащимся мужского пола выступать в женских командах. Reuters отмечает, что аналогичные законы уже действуют еще в 25 штатах.

Суд признал, что запрет не противоречит федеральному законодательству

Единогласным решением 9:0 Верховный суд постановил, что такие законы не нарушают положения Раздела IX федерального закона о гражданских правах, который запрещает дискриминацию в образовании по признаку пола.

Британия планирует криминализировать терапию, направленную на изменение гендерной ориентации

В то же время по вопросу соответствия 14-й поправке к Конституции США, которая гарантирует равную защиту перед законом, судьи разделились по идеологическому признаку. Большинство из шести консервативных судей поддержало позицию штатов. Автором решения стал судья Бретт Кавано.

В соответствии с Разделом IX и Положением о равной защите, мы считаем, что штаты могут поддерживать женские и девичьи виды спорта для биологических женщин. Они могут определять право на участие в женских и девичьих видах спорта на основе биологического пола. Конституция и Раздел IX не требуют капитального ремонта женских и девичьих видов спорта по всей Америке – написал Кавано.

Администрация президента США Дональда Трампа поддержала позицию штатов в этом процессе. После решения суда Трамп написал в Truth Social: "БОЛЬШАЯ ПОБЕДА: Верховный суд Соединенных Штатов только что ВЫНЕС РЕШЕНИЕ ПРОТИВ УЧАСТИЯ МУЖЧИН В ЖЕНСКИХ ВИДАХ СПОРТА. Вау! Это снимает эту абсурдную ситуацию с рассмотрения!!!"

Верховный суд США готовится вынести ряд важных решений относительно полномочий Трампа