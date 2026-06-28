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Верховный суд США готовится вынести ряд важных решений относительно полномочий Трампа

Киев • УНН

 • 1558 просмотра

Верховный суд США завершит срок работы, приняв решения по семи делам, в том числе о полномочиях Трампа. Также рассмотрят дела об избирательном законодательстве и участии трансгендеров в спорте.

Верховный суд США готовится вынести ряд важных решений относительно полномочий Трампа

Верховный суд США в ближайшие дни завершит текущий срок работы, вынеся решения по семи резонансным делам. Среди них — три, касающиеся президентских полномочий Дональда Трампа, а также дела об избирательном законодательстве и участии трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным агентства, суд с консервативным большинством 6 против 3 должен решить дела о попытках Трампа уволить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы и комиссара Федеральной торговой комиссии, а также о его указе об ограничении права на гражданство по рождению.

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Кроме этого, Верховный суд рассмотрит два важных дела, связанных с выборами накануне промежуточного голосования в США. В частности, речь идет о законе штата Миссисипи, который позволяет учитывать почтовые бюллетени, полученные в течение пяти дней после дня выборов, если они были отправлены вовремя.

Также суд должен вынести решение по законам штатов Айдахо и Западной Виргинии, которые запрещают трансгендерным спортсменкам участвовать в женских спортивных командах государственных учебных заведений.

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Степан Гафтко

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