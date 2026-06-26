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Экс-советник Трампа Болтон признал себя виновным в незаконном хранении секретной информации

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

Джон Болтон признал себя виновным в незаконном хранении секретной информации, заключив сделку с прокурорами. Сделка может позволить ему избежать тюремного заключения.

Экс-советник Трампа Болтон признал себя виновным в незаконном хранении секретной информации

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу признал себя виновным в незаконном хранении секретной информации, заключив сделку с федеральными прокурорами, которая может позволить ему избежать тюремного заключения. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Болтон, который после работы в первой администрации президента Дональда Трампа стал его открытым критиком, должен предстать перед судом для вынесения приговора 28 октября. Решение будет принимать окружной судья США Теодор Чуанг в Гринбелте, штат Мэриленд.

77-летний Болтон из Бетесды (штат Мэриленд) признал себя виновным по одному пункту обвинения в незаконном хранении информации, касающейся национальной обороны. Максимальное наказание по этому обвинению составляет 10 лет лишения свободы. Сделка с Министерством юстиции может позволить ему избежать заключения, однако окончательное решение о наказании примет судья.

Сделка предусматривает рекомендацию ограничить возможный срок заключения пятью годами, но судья не обязан ей следовать. Болтон также согласился выплатить штраф в размере 2,25 миллиона долларов. Он будет иметь право отозвать свое признание вины, если суд назначит более строгое наказание или больший штраф.

Болтон должен выплатить половину штрафа в течение пяти дней после признания вины, а остальную часть — в течение 90 дней. Он также согласился отказаться от пенсионных выплат за федеральную службу. Кроме того, сделка обязывает его пройти собеседование с представителями разведки США и отработать до 100 часов общественных работ.

После того как прокурор зачитал краткое изложение правонарушений, Болтон подтвердил его правильность.

"Я сожалею об этом", — сказал он судье.

Прокурор США в штате Мэриленд Келли О. Гейз заявила, что Болтон хорошо знал правила обращения с секретной информацией.

"Он также знал, какой ущерб национальной безопасности может нанести ненадлежащее обращение с этой чувствительной информацией. Однако, как сегодня признал сам господин Болтон, он поставил нашу национальную безопасность под серьезную угрозу, нарушив закон", — сказала Гейз журналистам.

Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных17.10.25, 03:39 • 18901 просмотр

Дополнение

В октябре прошлого года Болтону было предъявлено 18 пунктов обвинения в незаконном хранении или распространении секретной информации, в том числе дневниковых записей, которыми он делился с родственниками во время написания своих мемуаров о работе в правительстве.

Во время второго президентского срока Дональда Трампа федеральные обвинения были предъявлены и другим его политическим оппонентам. Хотя часть этих дел развалилась в судах и сопровождалась заявлениями о политическом преследовании, Болтон не стал активно оспаривать обвинения и заключил сделку со следствием.

В августе прошлого года агенты ФБР провели обыски в доме Болтона в Мэриленде и его офисе в Вашингтоне. В то же время расследование было начато еще до возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

Болтон работал советником по национальной безопасности более года во время первой администрации Трампа, но в 2019 году покинул должность. Позже он опубликовал книгу "The Room Where It Happened" ("Комната, где это произошло"), в которой критически описал стиль руководства Трампа.

Администрация Трампа безуспешно пыталась заблокировать выход книги, утверждая, что она содержит секретную информацию, которая может навредить национальной безопасности. Сам Трамп называл Болтона "безумным" сторонником войн, который якобы втянул бы страну в "Шестую мировую войну".

Суд в США заблокировал указ Трампа об ужесточении правил голосования по почте26.06.26, 02:16 • 3258 просмотров

Ольга Розгон

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