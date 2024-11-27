Верховный Суд отбросил обвинения в "сливе" документов по делу "Конкорда".

В Верховном Суде отбросили обвинения в якобы неправомерном распространении материалов по делу банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации. Там пояснили, что все материалы по этому кейсу доступны участникам дела через программу "Электронный суд", пишет УНН.

Контекст

Ранее соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка поблагодарила журналиста Евгения Плинского за то, что он публично присоединился к борьбе за восстановление справедливости в ситуации с "Конкордом". Она, в частности, сообщила, что журналист обратился в Верховный Суд с соответствующим запросом относительно рассмотрения дела "Конкорда". Однако в ответ журналист намекнул, что Елене Соседке этот запрос "слили" работники суда. Эту информацию подхватило несколько изданий и Telegram-каналов.

"На медиаресурсах распространяется информация о якобы неправомерном распространении работниками Верховного Суда ("слив") документов, полученных при исполнении служебных полномочий. В частности, указывается, что направленный в Верховный Суд информационный запрос журналиста относительно рассмотрения кассационной жалобы по делу о банке якобы непонятным образом попал к одному из владельцев банка.

В связи с этим информируем, что все документы, поступающие в Верховный Суд в рамках конкретного дела, безотлагательно регистрируются с использованием средств автоматизированной системы документооборота суда и автоматически отправляются в электронные кабинеты участников дела. Такая опция заложена в функционал "Электронного суда", - отметили в Верховном Суде.

Там указали, что работники суда не осуществляли неправомерного распространения документов, полученных при исполнении служебных полномочий, а действовали в соответствии с требованиями процессуального законодательства.

Напомним

Ранее стало известно, что акционеры "Конкорда" обжаловали в суде решение Национального банка Украины о выводе банка с рынка. Суды первой и апелляционной инстанций признали противоправным и отменили решение НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Однако украинское законодательство выписано таким образом, что процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. В частности, с 24 февраля 2022 ликвидацию было начато в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.