Верховная Рада будет собираться на внеочередные заседания во время летних каникул

КИЕВ. 12 июля. УНН. Верховная Рада Украины не будет прекращать работу во время летних каникул. Депутаты планируют провести минимум 3-4 внеочередных заседаний в этот период, чтобы принять ряд законопроектов. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН.