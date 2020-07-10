Разумков скликає позачергове засідання ВР на 13 липня: порядок денний
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Голова парламенту Дмитро Разумков підписав Розпорядження про проведення позачергового засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 13 липня 2020 року, передає УНН із посиланням на пресслужбу ВР.
"Скликати позачергове засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 14 годину 13 липня 2020 року", - йдеться у розпорядженні.
У порядку денному зазначено 13 питань.
Раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що у понеділок, 13 липня, о 14:00, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.
Він також повідомив, що на порядку денному — президентські законопроекти.