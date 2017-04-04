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11 марта, 18:08 • 115843 просмотра

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11 марта, 14:12 • 123636 просмотра

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Верховная Рада увеличит доплаты к пенсиям политзаключенных

Верховная Рада увеличит доплаты к пенсиям политзаключенных

Киев  •  УНН

 • 10140 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Верховная Рада планирует увеличить размер доплат к пенсиям политзаключенных. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 258 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

В законопроекте предложено устанавливать повышения к пенсиям политзаключенных в тех же размерах, что и участникам боевых действий — 237,25 грн в месяц (25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных), а реабилитированным гражданам, которые были вывезены на так называемое спецпоселение — 142,35 грн в месяц (15% прожиточного минимума для нетрудоспособных).

Сейчас доплаты к пенсии в размере 142,35 грн получают переселенцы из Польши, а в то же время реабилитированные граждане, которых незаконно вывозили на “спецпоселение” — 43,52 грн в месяц.

При этом, если сейчас жены (мужья) умерших политзаключенных не получают никаких повышений к пенсиям за свою супругов (в отличие от жен (мужей) умерших ветеранов войны, жертв нацистских преследований и т.д.), то после принятия указанного законопроекта размер повышения к их пенсиям составит 113,88 грн в месяц (12% от прожиточного минимума для нетрудоспособных) — как и женам (мужьям) умерших ветеранов войны.

В то же время, как отмечается в пояснительной записке, согласно судебным решениям, которые вступили в законную силу, органы Пенсионного фонда Украины обязаны выплачивать политзаключенным повышение в размере 474,5 грн (50% минимальной пенсии по возрасту), а “спецпоселенцам” - 237,25 грн (25% минимальной пенсии по возрасту).

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о планах правительства с 1 октября существенно повысить пенсии в Украине.

 

Украинские Национальные Новости

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