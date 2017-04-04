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Верховна Рада збільшить доплати до пенсій політв'язнів

Верховна Рада збільшить доплати до пенсій політв'язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Верховна Рада планує збільшити розмір доплат до пенсій політв’язнів. Відповідний законопроект у першому читанні підтримали 258 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

У законопроекті запропоновано встановлювати підвищення до пенсій політв’язням у тих же розмірах, що й учасникам бойових дій — 237,25 грн на місяць (25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних), а реабілітованим громадянам, яких було вивезено на так зване спецпоселення — 142,35 грн на місяць (15% прожиткового мінімуму для непрацездатних).

Нині підвищення до пенсії в розмірі 142,35 грн отримують переселенці з Польщі, а в той же час реабілітовані громадяни, яких незаконно вивозили на “спецпоселення” — 43,52 грн на місяць.

При цьому, якщо нині дружини (чоловіки) померлих політв’язнів не одержують жодних підвищень до пенсій за своє подружжя (на відміну від дружин (чоловіків) померлих ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань тощо), то після ухвалення зазначеного законопроекту розмір підвищення до їхніх пенсій становитиме 113,88 грн на місяць (12% від прожиткового мінімуму для непрацездатних) — як і дружинам (чоловікам) померлих ветеранів війни.

У той же час, як наголошується у пояснювальній записці, згідно з судовими рішеннями, які набрали законної сили, органи Пенсійного фонду України зобов’язані виплачувати політв’язням підвищення в розмірі 474,5 грн (50% мінімальної пенсії за віком), а “спецпоселенцям” — 237,25 грн (25% мінімальної пенсії за віком).

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про плани уряду з 1 жовтня суттєво підвищити пенсії в Україні.

 

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