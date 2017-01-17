Верховная Рада утвердила календарный план шестой сессии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада утвердила календарный план шестой сессии. За соответствующий проект постановления проголосовали 233 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Согласно документу, депутаты начнут шестую сессию во вторник, 6 февраля.
В течение сессии в пленарном режиме Рада будет работать 12 недель.
Закрыть шестую сессию парламентарии предварительно запланировали 14 июля.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины отклонила свою смету на 2017 год и таким образом оставила в силе размер зарплат депутатов и спикера.