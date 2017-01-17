Верховна Рада затвердила календарний план шостої сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада затвердила календарний план шостої сесії. За відповідний проект постанови проголосували 233 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Згідно до документу, депутати розпочнуть шосту сесію у вівторок, 6 лютого.
Протягом сесії у пленарному режимі Рада працюватиме 12 тижнів.
Закрити шосту сесію парламентарі попередньо запланували 14 липня.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України відхилила свій кошторис на 2017 рік і таким чином залишила чинним розмір зарплат депутатів та спікера.