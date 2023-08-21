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Верховная рада предлагает новый «современный» вид наказания без изоляции от общества

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности предлагает внести изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Цитата  

«Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности  рекомендует Верховной Раде Украины  принять проект закона «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования видов уголовных наказаний в условиях военного положения» (рег. № 9185) во втором чтении и в целом», - говорится в сообщении. 

Детали 

Документом предложен новый «современный» вид наказания без изоляции от общества с возложением ряда обязанностей — пробационный надзор.  

Законопроект предусматривает: 

- Расширение возможностей применения альтернатив лишению (ограничению) свободы, за уголовные проступки); 

- Введение новой обязанности’обязанности — носить электронное средство контроля; 

- Уменьшение количества осужденных в исправительных центрах; 

- Выполнение решений ЕСПЧ по уменьшению тюремного населения и - развитие альтернативных видов наказаний. 

Напомним

Рада хочет запретить использование шрифтов российского происхождения в своей работе.

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