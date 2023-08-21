Верховная рада предлагает новый «современный» вид наказания без изоляции от общества

Цитата

«Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде Украины принять проект закона «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования видов уголовных наказаний в условиях военного положения» (рег. № 9185) во втором чтении и в целом», - говорится в сообщении.

Детали

Документом предложен новый «современный» вид наказания без изоляции от общества с возложением ряда обязанностей — пробационный надзор.

Законопроект предусматривает:

- Расширение возможностей применения альтернатив лишению (ограничению) свободы, за уголовные проступки);

- Введение новой обязанности’обязанности — носить электронное средство контроля;

- Уменьшение количества осужденных в исправительных центрах;

- Выполнение решений ЕСПЧ по уменьшению тюремного населения и - развитие альтернативных видов наказаний.

Напомним

Рада хочет запретить использование шрифтов российского происхождения в своей работе.