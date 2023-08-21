Верховна рада пропонує новий «сучасний» вид покарання без ізоляції від суспільства
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності пропонує внести зміни до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Верховну Раду України.
Цитата
«Парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді України прийняти проєкт закону «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану» (реєстр. № 9185) в другому читанні та в цілому», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Документом запропоновано новий «сучасний» вид покарання без ізоляції від суспільства із покладанням низки обов’язків — пробаційний нагляд.
Законопроєкт передбачає:
- Розширення можливостей застосування альтернатив позбавленню (обмеженню) волі, за кримінальні проступки);
- Запровадження нового обов’язку — носити електронний засіб контролю;
- Зменшення кількості засуджених у виправних центрах;
- Виконання рішень ЄСПЛ щодо зменшення тюремного населення та - розвиток альтернативних видів покарань.
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