Верещук заявила о создании спецфонда для медиков

"Наши министры пообещали, и я надеюсь, что они это сделают, создать фонд для медиков. Потому что мы очень настаивали. И пусть он не называется ковидним, но он будет специальным фондом, который будет содержать все необходимые выплаты, надбавки: за сложность и так далее. Все это будет обеспечено до конца пандемии", - заявила Верещук.