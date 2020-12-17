Верещук заявила про створення спецфонду для медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні буде створено спецфонд, з якого медикам будуть виплачувати надбавки на час пандемії. Про це у коментарі журналістам розповіла народний депутат Україні від партії “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.
“Наші міністри пообіцяли, і я сподіваюся, що вони це зроблять, створити фонд для медиків. Бо ми дуже наполягали. І хай він не називається ковідним, але він буде спеціальним фондом, який буде містити усі необхідні виплати, надбавки: за складність і так далі. Все це буде забезпечено до кінця пандемії”, — заявила Верещук.