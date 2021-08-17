Верещук прогнозирует результативность визита Меркель в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов рассказала об ожиданиях от визита Ангелы Меркель в Украину, передает УНН.
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“Это не будет визит вежливости, это действительно будет результативный визит. А вот результат, хороший или нет для Украины мы сможем увидеть и оценить несколько позже”, — прокомментировала она.
Верещук считает, что влиятельность Меркель сохранится и после того, как она покинет пост канцлера.
“Она самая влиятельная женщина мира, как вы думаете, она останется у дел, по крайней мере, в должности советника или возможно человека, который будет давать полезные советы тем, кто займет ее место”, — резюмовала она.
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