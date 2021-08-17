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Верещук прогнозує результативність візиту Меркель до України

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук у ефірі одного із телеканалів розповіла про очікування від візиту Ангели Меркель в Україну, передає УНН.

Цитата

“Це не буде візит ввічливості, це дійсно буде результативний візит. А от результат, добрий чи ні для України ми зможемо побачити і оцінити дещо пізніше”, — прокоментувала вона.

Верещук вважає, що впливовість Меркель збережеться і після того, як вона залишить посаду канцлерки.

“Вона найвпливовіша жінка світу, як ви думаєте, вона залишиться при справах, принаймні, на посаді радника або можливо людини, яка буде давати корисні поради тим, хто займе її місце”, — резюмовала вона.

Раніше

Верещук прокоментувала зустріч з військовим аташе Швеції.

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