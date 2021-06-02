Верещук руководителю Госгеокадастра: срочно остановите хищение земель украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Народный депутат Украины Ирина Верещук во время пресс-брифинга в Верховной Раде обратилась к руководителю Госгеокадастра с просьбой пресечь разворовывание земель чиновниками госслужбы, сообщает УНН.
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“Хочу обратиться к власти, власти в лице Госгеокадастра. Как по мне, сложилась парадоксальная ситуация. Президент Украины Владимир Зеленский поставил одной из приоритетных задач — открытие рынка земли. Для этого было сделано немало, мы приняли соответствующие законопроекты. Недавно тяжелыми трудами законопроектом 2194 мы передали земли сельскохозяйственного назначения территориальным общинам в распоряжение и эффективное использование”, — прокомментировала она.
Верещук отмечает, что до того, как заработает реформа рынка земли осталось совсем мало времени, но чиновники в Госгеокадастре вместо подготовки занимаются хищением земли.
“Мы имеем беспрецедентные случаи, когда Госгеокадастры пытаются передать тысячи гектаров нашей с вами земли в частные руки”, — добавила нардеп.
Она также обратилась к руководителю Госгеокадастра Украины Сергею Завадскому с просьбой навести порядок в делах ведомства.
“Обратите внимание на то, что происходит в регионах, особенно в Госгеокадастрах. Земли, которые должны передать в территориальные общины, их просто воруют и передают в частные руки. А мы этого не допустим. Мы пересмотрим каждый приказ, мы создадим ВСК в парламенте, мы будем обращаться к Президенту, в пятницу состоится заседание СНБО где будут рассматриваться вопросы с махинациями с землей в прошлые годы”, — резюмировала Верещук.
Дополнение
В правительстве анонсировали очередные санкции СНБО — “земельным махинаторам”. Минагрополитики предоставит необходимые данные для применения механизма санкций Совета национальной безопасности и обороны относительно “земельных махинаторов”, а также анонсирует режим специального налогообложения субъектам, которые воспользовались правом бесплатной приватизации земли.