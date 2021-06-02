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Верещук керівнику Держгеокадастру: терміново зупиніть розкрадання земель українців

Київ • УНН

 • 20705 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Народний депутат України Ірина Верещук під час прес-брифінгу в Верховній Раді звернулася до керівника Держгеокадастру з проханням присікти розкрадання земель чиновниками держслужби, повідомляє УНН.

Верещук керівнику Держгеокадастру: терміново зупиніть розкрадання земель українців

Цитата

“Хочу звернутися до влади, влади в особі Держгеокадастру. Бо як на мене, склалася парадоксальна ситуація. Президент України Володимир Зеленський поставив одним із пріоритетних завдань — відкриття ринку землі. Для цього було зроблено чимало, ми прийняли відповідні законопроекти. Нещодавно тяжкими трудами законопроектом 2194 ми передали землі сільськогосподарського призначення територіальним громадам в розпоряджання і ефективне використання”, — прокоментувала вона.

Верещук наголошує, що до того, як запрацює реформа ринку землі залишилося зовсім мало часу, але чиновники в Держгеокадастрі замість підготовки займаються розкраданням землі.

“Ми маємо безпрецедентні випадки, коли Держгеокадастри намагаються передати тисячі гектарів нашої з вами землі в приватні руки”, — додала нардеп.

Вона також звернулася до керівника Держгеокадастру України Сергія Завадського з проханням навести лад у справах відомства.

“Зверніть увагу на те, що відбувається у регіонах, особливо в Держгеокадастрах. Землі, які повинні бути передати у територіальні громади, їх просто крадуть і передають у приватні руки. А ми цього не допустимо. Ми переглянемо кожний наказ, ми створимо ТСК в Парламенті, ми будемо звертатися до Президента, у п’ятницю відбудеться засідання РНБО де будуть розглядатися питання з махінацією з землею в минулі роки”, — резюмувала Верещук.

Доповнення

В уряді анонсували чергові санкції РНБО — “земельним махінаторам”. Мінагрополітики надасть необхідні дані для застосування механізму санкцій Ради національної безпеки та оборони щодо “земельних махінаторів”, а також анонсує режим спеціального оподаткування суб’єктам, які скористались правом безоплатної приватизації землі.

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