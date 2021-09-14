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"Верес" завоевал третью подряд победу в УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. В седьмом туре Украинской Премьер-лиги сезона 2021/22 годов ФК "Львов" на выезде потерпел поражение от ФК "Верес" (Ровно), информирует УНН со ссылкой на сайт "Вереса".

Детали

Поединок начался бодро. На правах хозяина “Верес” начал игру активнее, но об опасности речь не шла. Ближе к 10-й минуте мяч под свой контроль уже взяли “горожане”. Жители действовали вторым номером.

Далее декабря вели на равных. Борьба продолжалась в центре поля. Коллективы старались действовать осторожно и лишний раз не рисковать. Первая голевая возможность в матче возникла довольно неожиданно. На двадцать первой минуте Геннадий Пасич сгруппировался и выполнял удар через себя в штрафной зоне львовян. Удару не хватило точности, но эпизод стал большой опасностью для защиты гостей.

К концу тайма больше моментов отличиться у обеих команд, по сути, и не было. На перерыв ушли при сухой ничьей.

А единственный забитый мяч в баталии состоялся после перерыва. На пятьдесят третьей минуте голом отметилась ровенская команда. После длинной передачи от Сергийчук и сброса от Евгения Пасич свою попытку пробить по воротам получил Кучеров. Полузащитник “Вереса” вколотил мяч в сетку ворот Ильющенкова. Без шансов для голкипера.

1:0 — по итогам седьмого тура “Львов” опустился на последнюю строчку турнирной таблицы. “Верес” имеет серию из трех выигрышей подряд и это восьмое место (11 баллов).

Заметим, что отчетная встреча стала дебютной в УПЛ для Олега Дулуба во главе главного тренера “горожан”. Белорусский специалист возглавил львовян после того, как команду покинул предыдущий коуч Анатолий Бессмертный.

Дополнение

В следующем туре “Львов” сыграет дома с ФК “Металлист 1925” (Харьков).

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