"Верес" завоював третю поспіль перемогу в УПЛ

Деталі

Поєдинок розпочався бадьоро. На правах господаря "Верес" розпочав гру активніше, але про небезпеку мова не йшла. Ближче до 10-ї хвилини м’яч під свій контроль вже взяли "містяни". Рівняни діяли другим номером.

Далі гру вели на рівних. Боротьба тривала у центрі поля. Колективи намагалися діяти обережно та зайвий раз не ризикувати. Перша гольова нагода у матчі виникла доволі несподівано. На 21-ій хвилині Геннадій Пасіч згрупувався та виконував удар через себе у штрафній зоні львів’ян. Удару забракло влучності, але епізод став неабиякою небезпекою для захисту гостей.

До завершення тайму більше моментів відзначитись в обох команд, по суті, й не було. На перерву пішли за сухої нічиєї.

А єдиний забитий м'яч у баталії відбувся після перерви. На 53-ій хвилині голом відзначилася рівненська команда. Після довгої передачі від Сергійчука та скидання від Євгена Пасіча свою спробу пробити по воротах отримав Кучеров. Півзахисник "Вереса" вколотив м’яча у сітку брами Ільющенкова. Без шансів для кіпера.

1:0 – за підсумками сьомого туру "Львів" опустився на останню сходинку турнірної таблиці. "Верес" має серію із трьох виграшів поспіль і це восьме місце (11 балів).

Зауважимо, що звітна зустріч стала дебютною в УПЛ для Олега Дулуба на чолі головного тренера "містян". Білоруський фахівець очолив львів’ян після того, як команду залишив попередній коуч Анатолій Безсмертний.

Доповнення

У наступному турі "Львів" зіграє вдома з ФК "Металіст 1925" (Харків).