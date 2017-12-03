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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 12139 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 26542 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101404 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110688 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131401 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106743 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108302 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Венесуэла создаст свою криптовалюту для прорыва финансовой блокады Запада

Венесуэла создаст свою криптовалюту для прорыва финансовой блокады Запада

Киев  •  УНН

 • 15229 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Венесуэла создаст свою криптовалюту, чтобы “продвинуться вперед в вопросах денежного суверенитета, осуществлять финансовые операции и преодолеть финансовую блокаду”. Об этом глава государства Николас Мадуро заявил в воскресенье в эфире телеканала “Венесолана де телевисьон”, сообщает УНН.

 

По словам Николаса Мадуро, венесуэльская “электронная наличность” Petro позволит стране противостоять санкциям Запада.

Президент Венесуэлы считает, что данный шаг позволит перейти к “новым формам международного финансирования” для поддержки экономического и социального развития страны.

Мадуро также отметил, что ликвидность криптовалюты будет гарантирована за счет золото-валютных ресурсов, запасов нефти, газа и алмазов.

Напомним, Первыми миллиардерами, заработавшими состояние на бьющих ценовые рекорды биткоинах, стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы.

Украинские Национальные Новости

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