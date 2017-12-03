Венесуэла создаст свою криптовалюту для прорыва финансовой блокады Запада

По словам Николаса Мадуро, венесуэльская “электронная наличность” Petro позволит стране противостоять санкциям Запада.

Президент Венесуэлы считает, что данный шаг позволит перейти к “новым формам международного финансирования” для поддержки экономического и социального развития страны.

Мадуро также отметил, что ликвидность криптовалюты будет гарантирована за счет золото-валютных ресурсов, запасов нефти, газа и алмазов.

Напомним, Первыми миллиардерами, заработавшими состояние на бьющих ценовые рекорды биткоинах, стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы.