Венесуела створить свою криптовалюту для прориву фінансової блокади Заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Венесуела створить свою криптовалюту, аби “просунутися вперед у питаннях грошового суверенітету, здійснювати фінансові операції і подолати фінансову блокаду”. Про це глава держави Ніколас Мадуро заявив у неділю в ефірі телеканалу “Венесолана де телевісьон”, повідомляє УНН.
За словами Ніколаса Мадуро, венесуельська “електронна готівка” Petro дозволить країні протистояти санкціям Заходу.
Президент Венесуели вважає, що даний крок дозволить перейти до “нових форм міжнародного фінансування” задля підтримки економічного і соціального розвитку країни.
Мадуро також зазначив, що ліквідність криптовалюти буде гарантована за рахунок золотовалютних ресурсів, запасів нафти, газу та алмазів.
Нагадаємо, першими мільярдерами, що заробили статок на біткоінах, стали брати-близнюки Кемерон і Тейлор Уінклвосс.