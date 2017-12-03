Венесуела створить свою криптовалюту для прориву фінансової блокади Заходу

За словами Ніколаса Мадуро, венесуельська “електронна готівка” Petro дозволить країні протистояти санкціям Заходу.

Президент Венесуели вважає, що даний крок дозволить перейти до “нових форм міжнародного фінансування” задля підтримки економічного і соціального розвитку країни.

Мадуро також зазначив, що ліквідність криптовалюти буде гарантована за рахунок золотовалютних ресурсів, запасів нафти, газу та алмазів.

Нагадаємо, першими мільярдерами, що заробили статок на біткоінах, стали брати-близнюки Кемерон і Тейлор Уінклвосс.