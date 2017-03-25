Венесуэла попросила ООН помочь ей с лекарствами

"Я попросил поддержки в ООН, чтобы организация помогла вылечить экономические и социальные травмы, нанесенные нашему народу", - сказал Н.Мадуро в пятницу.

Кроме того, он заявил, что ООН достаточно компетентна, чтобы нормализовать поставку и распределение лекарств в стране. Ведь федерация Венесуэлы недавно сообщила, что в больницах осталось менее 5% необходимых лекарств.