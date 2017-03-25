Венесуела попросила ООН допомогти їй з ліками
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до ООН з проханням збільшити постачання медикаментів в країну, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Я попросив підтримки в ООН, щоб організація допомогла вилікувати економічні і соціальні травми, завдані нашому народу”, — сказав Н.Мадуро в п’ятницю.
Окрім того, він заявив, що ООН досить компетентна, щоб нормалізувати постачання і розподіл ліків в країні. Адже едична федерація Венесуели нещодавно повідомила, що в лікарнях залишилося менше 5% необхідних ліків.