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Венесуела попросила ООН допомогти їй з ліками

Венесуела попросила ООН допомогти їй з ліками

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до ООН з проханням збільшити постачання медикаментів в країну, передає УНН з посиланням на ВВС.

“Я попросив підтримки в ООН, щоб організація допомогла вилікувати економічні і соціальні травми, завдані нашому народу”, — сказав Н.Мадуро в п’ятницю.

Окрім того, він заявив, що ООН досить компетентна, щоб нормалізувати постачання і розподіл ліків в країні. Адже едична федерація Венесуели нещодавно повідомила, що в лікарнях залишилося менше 5% необхідних ліків.

 

 

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