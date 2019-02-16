Велосипедист скончался из-за столкновения с 2 автомобилями
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На автодороге Одесса-Рени в пределах села Белолесье водитель легкового автомобиля Hyundai совершил наезд на велосипедиста, который двигался навстречу, в результате чего тот попал под колеса автомобиля Ford. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполиции в Одесской области.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 289 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в городе Берегово Закарпатской области автомобиль полиции сбил мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, передвигался по улице на велосипеде.
Ранее в центре Киева автомобиль патрульной полиции сбил пешехода, который перебегал дорогу.
В полиции рассказали, что на момент ДТП экипаж патрульных направлялся на вызов. По предварительной информации, мужчина, на которого был совершен наезд служебным автомобилем, убегал с места преступления после ограбления. Впоследствии его узнал сам пострадавший в этом деле. Вскоре пострадавший в ДТП скончался в больнице.