Велосипедист помер від наїзду двох автівок

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. На автошляху Одеса-Рені в межах села Білолісся водій легкового автомобіля Hyundai здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку, внаслідок чого той потрапив під колеса автомобіля Ford. Від отриманих травм 29-річний чоловік помер на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління нацполіції в Одеській області.

Наразі обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у місті Берегове Закарпатської області автомобіль поліції збив чоловіка, який, перебуваючи у нетверезому стані, пересувався вулицею на велосипеді.

Раніше у центрі Києва автомобіль патрульної поліції збив пішохода, який перебігав дорогу.

У поліції розповіли, що на момент ДТП екіпаж патрульних прямував на виклик. За попередньою інформацією, чоловік, на якого було скоєно наїзд службовим автомобілем, утікав з місця злочину після пограбування. Згодом його впізнав сам потерпілий у цій справі. Невдовзі постраждалий в ДТП помер у лікарні.

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