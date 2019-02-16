Велосипедист помер від наїзду двох автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На автошляху Одеса-Рені в межах села Білолісся водій легкового автомобіля Hyundai здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку, внаслідок чого той потрапив під колеса автомобіля Ford. Від отриманих травм 29-річний чоловік помер на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління нацполіції в Одеській області.
Наразі обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у місті Берегове Закарпатської області автомобіль поліції збив чоловіка, який, перебуваючи у нетверезому стані, пересувався вулицею на велосипеді.
Раніше у центрі Києва автомобіль патрульної поліції збив пішохода, який перебігав дорогу.
У поліції розповіли, що на момент ДТП екіпаж патрульних прямував на виклик. За попередньою інформацією, чоловік, на якого було скоєно наїзд службовим автомобілем, утікав з місця злочину після пограбування. Згодом його впізнав сам потерпілий у цій справі. Невдовзі постраждалий в ДТП помер у лікарні.