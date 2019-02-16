Велосипедист помер від наїзду двох автівок

КИЇВ. 16 лютого. УНН. На автошляху Одеса-Рені в межах села Білолісся водій легкового автомобіля Hyundai здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку, внаслідок чого той потрапив під колеса автомобіля Ford. Від отриманих травм 29-річний чоловік помер на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління нацполіції в Одеській області.