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Великобритания вызвала посла рф: какова причина

Великобритания вызвала посла рф: какова причина

Киев  •  УНН

 • 5943 просмотра

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МИД Британии вызвал посла рф из-за лишения аккредитации британского дипломата в Москве. В ответ Лондон отозвал аккредитацию российского дипломата и предупредил о дальнейших действиях.

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России, сообщили в британском МИД в четверг, пишет УНН.

Детали

«Мы вызвали посла России на встречу с высокопоставленным британским чиновником для отзыва аккредитации российского дипломата. Это является ответом на неспровоцированное и необоснованное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре», - сообщил представитель МИД страны.

В заявлении отмечается, что «Соединенное Королевство не потерпит запугивания наших сотрудников таким образом, поэтому мы принимаем ответные меры».

«Любые дальнейшие действия со стороны России будут считаться эскалацией и на них соответствующим образом отреагируют», - указали в британском МИД.

Дополнение

В ноябре российский МИД лишил аккредитации второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора.

россия высылает британского дипломата: какую причину называет26.11.24, 15:46 • 16945 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания

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