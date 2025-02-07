Великобритания вызвала посла рф: какова причина
Киев • УНН
МИД Британии вызвал посла рф из-за лишения аккредитации британского дипломата в Москве. В ответ Лондон отозвал аккредитацию российского дипломата и предупредил о дальнейших действиях.
Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России, сообщили в британском МИД в четверг, пишет УНН.
Детали
«Мы вызвали посла России на встречу с высокопоставленным британским чиновником для отзыва аккредитации российского дипломата. Это является ответом на неспровоцированное и необоснованное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре», - сообщил представитель МИД страны.
В заявлении отмечается, что «Соединенное Королевство не потерпит запугивания наших сотрудников таким образом, поэтому мы принимаем ответные меры».
«Любые дальнейшие действия со стороны России будут считаться эскалацией и на них соответствующим образом отреагируют», - указали в британском МИД.
Дополнение
В ноябре российский МИД лишил аккредитации второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора.
россия высылает британского дипломата: какую причину называет26.11.24, 15:46 • 16945 просмотров