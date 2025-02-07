Велика Британія викликала посла рф: яка причина

Міністерство закордонних справ Великої Британії 6 лютого викликало посла росії, повідомили у британському МЗС у четвер, пише УНН.

Деталі

"Ми викликали посла росії на зустріч із високопоставленим британським чиновником для відкликання акредитації російського дипломата. Це є відповіддю на неспровоковане та необґрунтоване рішення росії позбавити акредитації британського дипломата у москві у листопаді", - повідомив представник МЗС країни.

У заяві наголошується, що "Сполучене Королівство не потерпить залякування наших співробітників таким чином, тому ми вживаємо заходів у відповідь".

"Будь-які подальші дії з боку росії вважатимуться ескалацією та на них відповідним чином відреагують", - вказали у британському МЗС.

Доповнення

У листопаді російське МЗС позбавило акредитації другого секретаря політичного відділу посольства Великобританії в Москві Вілкса Едварда Прайора.

росія висилає британського дипломата: яку причину називає