Велика Британія викликала посла рф: яка причина
Київ • УНН
МЗС Британії викликало посла рф через позбавлення акредитації британського дипломата в Москві. У відповідь Лондон відкликав акредитацію російського дипломата та попередив про подальші дії.
Міністерство закордонних справ Великої Британії 6 лютого викликало посла росії, повідомили у британському МЗС у четвер, пише УНН.
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"Ми викликали посла росії на зустріч із високопоставленим британським чиновником для відкликання акредитації російського дипломата. Це є відповіддю на неспровоковане та необґрунтоване рішення росії позбавити акредитації британського дипломата у москві у листопаді", - повідомив представник МЗС країни.
У заяві наголошується, що "Сполучене Королівство не потерпить залякування наших співробітників таким чином, тому ми вживаємо заходів у відповідь".
"Будь-які подальші дії з боку росії вважатимуться ескалацією та на них відповідним чином відреагують", - вказали у британському МЗС.
Доповнення
У листопаді російське МЗС позбавило акредитації другого секретаря політичного відділу посольства Великобританії в Москві Вілкса Едварда Прайора.
росія висилає британського дипломата: яку причину називає26.11.24, 15:46 • 17099 переглядiв