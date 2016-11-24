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Великобритания разыграла три джекпота за один месяц

Киев • УНН

 • 8008 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Всеукраинская лотерейная газета "Азарт" опубликовала подборку больших лотерейных выигрышей в Европе за ноябрь месяц, сообщает УНН.

Великобритания разыграла три джекпота за один месяц

Наибольшую активность проявила Национальная Лотерея Великобритании - уже третий джекпот UK Lottery разыгран в этом месяце. Житель Туманного Альбиона угадал все числа, выпавшие в розыгрыше: 3, 11, 16, 31, 44, 55 плюс дополнительное число 8, и единолично выиграл супер приз величиной 5 672 414 фунтов стерлингов.

После тиража Euromillions, который состоялся 11 ноября, не появилось ни одного нового миллионера. Комбинацию чисел: 3, 22, 23, 38, 49 и две Счастливых Звезды, 2 и 9 не нашли ни в одном билете игроков, после чего джекпот главной лотереи Европы аккумулировался до 25 миллионов евро. Напомним, что в предыдущем тираже от 8 ноября супер приз этой лотереи величиной почти 40 миллионов евро достался игроку из Франции.

Eurojackpot пока не оправдывает ожиданий своих поклонников. В тираже от 11 ноября никому из игроков не удалось угадать всю комбинацию чисел: 1, 16, 18, 42, 47 и два Euro-номера 6 и 8. Джекпот в 22 миллиона евро прошел еще одну аккумуляцию, и достиг 29 миллионов евро.

Ведущая итальянская лотерея SuperEnaLotto переживает период накопления джек-пота. Уже несколько тиражей подряд никому из участников не удалось угадать выигрышные числа и стать обладателем главного приза. В тираже, который состоялся 12 ноября, разыгрывался джекпот величиной 46,8 миллиона евро. Комбинацию чисел: 9, 12, 20, 22, 75, 90 и Jolly-номер 77 никто не угадал, что привело к увеличению супер приза до 47,9 миллионов евро.

Внимание поклонников крупных лотерей Америки привлечено, прежде всего, к динамично растущему джек-поту Powerball, который уже превысил 300-миллионную отметку. Полная комбинация чисел: 8, 17, 20, 27,52 и Power-номер 24 в последнем тираже не была зафиксирована ни в одной из ставок игроков. На счастье, трое участников игры из Нью-Йорка, Флориды и Пенсильвании угадали пять чисел из шести, и выиграли по 1 миллиону долларов каждый.

Аналогичная ситуация и с другой знаменитой американской лотереей — Megamillions. Числа, выпавшие из лототрона: 14, 40, 47, 53, 59 и Mega-пуля 11 не повторились ни в одном билете игроков. Но совсем без победителей не обошлось — житель Огайо оказался единственным победителем последнего тиража и выиграл 1 миллион долларов за угаданную пятизначную комбинацию. В следующем тираже Megamillions будет разыгрываться джекпот величиной 73 миллиона долларов.

Напомним, украинским лотерейным рекордсменом признана "Лото-Забава", именно благодаря этой лотерее в Украине появилось больше всего лотерейных миллионеров. По последним данным, с начала года миллионерами "Лото-Забавы" стали 18 игроков, а с момента начала - 257.

Во время последнего розыгрыша 20 ноября "Лото-Забава" разыграла между игроками 4,2 млн грн, а также автомобиль.

Украинские Национальные Новости

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