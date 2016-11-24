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Великобританія розіграла три джекпоти за один місяць

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Всеукраїнська лотерейна газета “Азарт” опублікувала добірку великих лотерейних виграшів в Європі за листопад місяць, повідомляє УНН.

Великобританія розіграла три джекпоти за один місяць

Найбільшу активність проявила Національна Лотерея Великобританії -вже третій джекпот UK Lottery розіграний в цьому місяці. Житель Туманного Альбіону вгадав всі числа, що випали в розіграші: 3, 11, 16, 31, 44, 55 плюс додаткове число 8, і одноосібно виграв супер приз величиною 5 672 414 фунтів стерлінгів.

Після тиражу Euromillions, що відбувся 11 листопада, не з’явилося жодного нового мільйонера. Комбінацію чисел: 3, 22, 23, 38, 49 і дві Щасливих Зірки, 2 і 9 не знайшли ні в одному квитку гравців, після чого джекпот головної лотереї Європи акумулювався до 25 мільйонів євро. Нагадаємо, що в попередньому тиражі від 8 листопада супер приз цієї лотереї величиною майже 40 мільйонів євро дістався гравцеві з Франції.

Eurojackpot поки не виправдовує очікувань своїх шанувальників. В тиражі від 11 листопада нікому з гравців не вдалося вгадати всю комбінацію чисел: 1, 16, 18, 42, 47 і два Euro-номера 6 і 8. Джекпот у 22 мільйони євро пройшов ще одну акумуляцію, і досяг 29 мільйонів євро .

Провідна італійська лотерея SuperEnaLotto переживає період акумулювання джек-поту. Уже кілька тиражів поспіль нікому з учасників не вдається вгадати виграшні числа і стати володарем головного призу. В тиражі, який відбувся 12 листопада, розігрувався джекпот величиною 46,8 мільйона євро. Комбінація чисел: 9, 12, 20, 22, 75, 90 і Jolly-номер 77 вгаданий не був ні в одному з квитків гравців, що призвело до збільшення супер призу до 47,9 мільйонів євро.

Увага шанувальників великих лотерей Америки залучено, перш за все, до динамічно зростаючого джек-поту Powerball, який вже перевищив трьохсотмільйонну позначку. Повна комбінація чисел: 8, 17, 20, 27,52 і Power-номер 24 в останньому тиражі не була зафіксована в жодній зі ставок гравців. На щастя, троє учасників гри з Нью-Йорка, Флориди і Пенсільванії вгадали п’ять чисел з шести, і виграли по 1 мільйону доларів кожен.

Аналогічна ситуація і з іншою знаменитою американської лотереєю — Megamillions. Числа, що випали з лототрону: 14, 40, 47, 53, 59 і Mega-куля 11 не повторилися ні в одному квитку гравців. Але зовсім без переможців не пройшлося — житель Огайо виявився єдиним переможцем останнього тиражу і виграв 1 мільйон доларів за вгадану п’ятизначну комбінацію. У наступному тиражі Megamillions буде розігруватися джекпот величиною 73 мільйони доларів.

Нагадаємо, українським лотерейном рекордсменом визнано “Лото-Забаву”, Саме завдяки цій лотереї в Україні з’явилося найбільше лотерейних мільйонерів. За останніми данними, з початку року мільйонерами “Лото-Забави” стали 18 гравців, а з моменту започаткування — 257.

Під час останнього розіграшу 20 листопада “Лото-Забава” розіграла між гравцями 4,2 млн грн, а також автомобіль.

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