Пасха онлайн: паски в регионах начали освящать прямо перед продажей

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51992 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60968 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74937 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74278 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101020 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81548 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102081 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105678 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130778 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130276 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 101930 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

5 марта, 13:14 • 71618 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 107339 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 65867 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 60095 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 101020 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 107337 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 138435 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 181255 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 165928 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 60083 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 101929 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108547 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107017 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 106586 просмотра
Актуальное
Пасха онлайн: паски в регионах начали освящать прямо перед продажей

Пасха онлайн: паски в регионах начали освящать прямо перед продажей

Киев  •  УНН

 • 31320 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. На фоне карантинных мероприятий из-за распространения коронавирусной болезни в этом году в регионах начали освящать паски к Пасхе на производствах или перед продажей. О такой инициативе, а также ряде ограничений, отчитались власти уже нескольких областей, передает УНН.

Житомирская область

Уже с 15 апреля на житомирском хлебозаводе освящают паски на производстве. Все ради того, чтобы верующие не шли в церковь на Пасху и не подвергали себя опасности заразиться коронавирусом. Паски ббудут освящать каждый день до Пасхи. Освященную пасхальную продукцию житомиряне смогут приобрести в учреждениях торговли, сообщил Житомирский горсовет.

На местных телеканалах обещают прямые трансляции пасхальных богослужений.

   

Донецкая область

В Донецкой области в торговых сетях будут продавать уже освященные паски, пообещали в местной ОГА. С целью предотвращения распространения болезни COVID-19 и ради безопасности верующих, большие хлебопекарные предприятия области будут приглашать священнослужителей освящать паски непосредственно на производстве. Итак, на полки торговых сетей паски поступят уже освященными. Кроме этого, в Краматорске освящение пасок будет проходить ежедневно и непосредственно в супермаркетах города, добавляют в ОГА, приводя перечень соответствующих предприятий и торговых сетей и магазинов.

Также в ОГА предоставили список онлайн-трансляций богослужений местных религиозных организаций во время Пасхальных праздников в Донецкой области.

Ровенская область

Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль рассказал о проведении богослужений в церквях области. "Помещение храмов будут закрыты. Литургия будет проходить в онлайн режиме. Пасхальные корзины будут освящаться с 9 утра субботы", - сообщил председатель ОГА.

В городах, если все же на службу придут люди, по его словам, наличие масок и дистанцию между прихожанами на улице будет контролировать полиция. Вместе с тем, правоохранители будут следить, чтобы жители не задерживались на службе, а сразу после освящения корзины шли домой. В селах - священники будут ездить по улицам и святить пасхи возле домов.

Кроме того, в городах, в течение недели, обещает Коваль, священники уже освящают паски в местах их изготовления - на предприятиях, заводах, в пекарнях супермаркетов, чтобы люди имели возможность купить освященный продукт.

Обсудили в области и формат Проводного воскресенья. Духовенство Ровенской области уже перенесло совершение богослужений на могилах. Православная церковь Украины на 6 июня и Украинская православная церковь (МП) на 27 мая. 26 апреля кладбища будут закрыты, рассказал Коваль.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области на Пасхальные праздники усилят карантин: с 13:00 субботы, 18 апреля, в 6:00 понедельника, 20 апреля. Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко призвал жителей области оставаться дома, в частности, не посещать магазины и отказаться от поездок. Ограничения необходимы, чтобы избежать скопления людей во время Пасхальных праздников, подчеркнул глава региона.

Одесская область

В Одесской области на время Пасхальных праздников всем руководителям религиозных организаций рекомендовано ввести дополнительные ограничения - проводить онлайн-трансляции богослужений для населения. В храмах не может находиться более 10 представителей духовенства. Все присутствующие должны использовать средства индивидуальной защиты - маски и респираторы.

Также на период проведения карантинных мероприятий рекомендовано ограничить доступ граждан к кладбищам. Перенести поминальные дни и совершение заупокойных молитв на Троицкую родительскую поминальную субботу, 6 июня, рассказали в ОГА.

Тернопольская область

Священники освятили паски в пекарнях в Тернополе, сообщил мэр города Сергей Надал. Поэтому, паски в Тернополе будут продавать уже освященными. Также часть из них передали нуждающимся тернополянам.

Кроме того, в облцентре ввели дополнительные ограничения. В частности, запретили массово посещать кладбища на территории Тернопольской общины и проводить поминальные службы.

   

Хмельницкая область

В Хмельницком на Пасхальные праздники вводят ограничения. С 17:00 18 апреля до 24:00 20 апреля в городе не будет работать общественный транспорт (кроме спецмаршрутов для медиков и работников критической инфраструктуры). 19, 20 апреля, а также 25 и 26 апреля вход на городские кладбища запрещен (поминальные дни по решению духовенства перенесено на 6 июня). 19 апреля будут работать только аптеки, АЗС и магазины, реализующие медицинские принадлежности (продуктовые магазины не будут работать), сообщили в Хмельницком горсовете. Рекомендации по ограничению на Пасхальные праздники дали и в Хмельницкой ОГА.

Херсонская область

В Херсонской ОГА напомнили, что из-за пандемии коронавируса пасхальные богослужения пройдут в режиме прямого эфира, а службы по церквям будут транслировать всеукраинские телеканалы. Так, в ночь с 18 на 19 апреля богослужения будут транслировать местные телеканалы, как и пять всеукраинских телеканалов.

Винницкая область

В Виннице с 18:00 18 апреля до 11:00 19 апреля будет приостановлена работа всего общественного транспорта (трамваев, троллейбусов, муниципальных автобусов и маршрутных такси), сообщили в горсовете.

Запорожская область

Председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок напомнил, что в области есть четыре города, признанные территорией карантинных зон: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. По его словам, на праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома, посоветовал глава ОГА.

О том, что будут освящать паски перед продажей, также рассказывали и в других регионах.

Напомним, в ПЦУ разъяснили, как проведут богослужение и освящение пасок на Пасху в условиях карантина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы