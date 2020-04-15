Великдень онлайн: паски у регіонах почали освячувати прямо перед продажем

Житомирщина

Уже з 15 квітня на житомирському хлібозаводі освячують паски під час виробництва. Усе заради того, щоб віряни не йшли в церкву на Великдень і не наражали себе на небезпеку заразитися коронавірусом. Паски освячуватимуть щодня до Великодня. Освячену пасхальну продукцію житомиряни зможуть придбати у закладах торгівлі, повідомила Житомирська міськрада.

На місцевих телеканалах обіцяють прямі трансляції великодніх богослужінь.

Донеччина

На Донеччині у торгівельних мережах будуть продавати вже освячені паски, пообіцяли в місцевій ОДА. З метою запобігання поширення хвороби COVID-19 та заради безпеки віруючих, великі хлібопекарські підприємства області будуть запрошувати священнослужителів освячувати паски безпосередньо на виробництві. Отже, на полиці торгівельних мереж паски надійдуть вже освяченими. Окрім цього, у Краматорську освячення пасок буде проходити щоденно і безпосередньо в супермаркетах міста, додають в ОДА, наводячи перелік відповідних підприємств і торгових мереж та магазинів.

Також в ОДА надали список онлайн-трансляцій богослужінь місцевих релігійних організацій під час Великодніх свят у Донецькій області.

Рівненщина

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль розповів про проведення богослужінь в церквах області. "Приміщення храмів будуть закриті. Літургія проходитиме в онлайн режимі. Пасхальні кошики освячуватимуться з 9 ранку суботи", - повідомив голова ОДА.

У містах, якщо все ж таки на службу прийдуть люди, з його слів, наявність масок та дистанцію між парафіянами на вулиці контролюватиме поліція. Разом з тим, правоохоронці слідкуватимуть, щоб рівняни не затримувалися на службі, а одразу після освячення кошика йшли додому. У селах – священники їздитимуть вулицями і святитимуть паски біля хат.

Крім того, у містах, впродовж тижня, обіцяє Коваль, священники вже освячують паски у місцях їх виготовлення - на підприємствах, заводах, у пекарнях супермаркетів, аби люди мали можливість купити освячений продукт.

Обговорили в області і формат Провідної неділі. Духовенство Рівненщини уже перенесло звершення богослужінь на могилах. Православна церква України на 6 червня та Українська православна церква (МП) на 27 травня. 26 квітня кладовища будуть закриті, розповів Коваль.

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області на Великодні свята посилять карантин: із 13:00 суботи, 18 квітня, до 6:00 понеділка, 20 квітня. Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко закликав жителів області залишатися вдома, зокрема, не відвідувати магазини та відмовитися від поїздок. Обмеження необхідні, аби уникнути скупчення людей під час Великодніх свят, наголосив очільник регіону.

Одещина

В Одеській області на час Великодніх свят усім керівникам релігійних організацій рекомендовано ввести додаткові обмеження - проводити онлайн-трансляції богослужінь для населення. У храмах не може перебувати більше ніж 10 представників духовенства. Усі присутні мають використовувати засоби індивідуального захисту - маски та респіратори.

Також на період проведення карантинних заходів рекомендовано обмежити доступ громадян до кладовищ. Перенести поминальні дні та вчинення заупокійних молитов на Троїцьку батьківську поминальну суботу, 6 червня, розповіли в ОДА.

Тернопільщина

Священники освятили паски у пекарнях у Тернополі, повідомив мер міста Сергій Надал. Тож, паски у Тернополі продаватимуть вже освяченими. Також частину з них передали потребуючим тернополянам.

Окрім того, в облцентрі ввели додаткові обмеження. Зокрема, заборонили масово відвідувати кладовища на території Тернопільської громади та проводити поминальні відправи.

Хмельниччина

У Хмельницькому на Великодні свята вводять обмеження. З 17:00 18 квітня до 24:00 20 квітня у місті не працюватиме громадський транспорт (крім спецмаршрутів для медиків та працівників критичної інфраструктури). 19, 20 квітня, а також 25 та 26 квітня вхід на міські кладовища заборонено (поминальні дні за рішенням духовенства перенесено на 6 червня). 19 квітня працюватимуть лише аптеки, АЗС та магазини, що реалізовують медичне приладдя (продуктові магазини не працюватимуть), повідомили у Хмельницькій міськраді. Рекомендації щодо обмежень на Великодні свята дали і в Хмельницькій ОДА.

Херсонщина

У Херсонській ОДА нагадали, що через пандемію коронавірусу великодні богослужіння пройдуть у режимі прямого ефіру, а служби з церков транслюватимуть всеукраїнські телеканали. Так, у ніч з 18 на 19 квітня богослужіння транслюватимуть місцеві телеканали, як і п'ять всеукраїнських телеканалів.

Вінниччина

У Вінниці з 18:00 18 квітня до 11:00 19 квітня буде призупинено роботу всього громадського транспорту (трамваїв, тролейбусів, муніципальних автобусів та маршрутних таксі), повідомили у міськраді.

Запоріжжя

Голова Запорізької ОДА Віталій Туринок нагадав, що в області чотири міста, визнані територією карантинних зон: Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар. З його слів, на святкові дні в’їзд та виїзд у карантинні зони буде заборонений. Тому заздалегідь купуйте все необхідне і святкуйте Великдень вдома, порадив голова ОДА.

Про те, що освячуватимуть паски перед продажем, також розповідали і в інших регіонах.

Нагадаємо, у ПЦУ роз'яснили, як проведуть богослужіння та освячення пасок на Великдень в умовах карантину.