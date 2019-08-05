Крупная немецкая компания впервые воспользовалась услугой хранения газа в украинских ПХГ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В июле немецкая компания RWE впервые воспользовалась услугой хранения газа в подземных хранилищах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "Укртрансгаз".
"В июле ключевой игрок европейского рынка газа - немецкая компания RWE - впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме "таможенный склад" на территории Украины. До этого операции продажи газа этим трейдером осуществлялись исключительно на западной границе Украины", - говорится в сообщении.
Как указано, переговоры о возможностях использования украинских подземных хранилищ с ведущим европейским трейдером продолжались несколько лет.
"Раньше RWE работала только на границе Украины, а теперь мы можем использовать украинские газовые хранилища. На сегодня RWE уже осуществил операции по ввозу и вывозу газа на территорию Украины, в том числе и в ПХГ в режиме" таможенный склад", - отметил представитель компании Дитриха Хоффманна.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" контракты на хранение газа в украинских ПХГ с 31 иностранной компанией.