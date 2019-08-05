Велика німецька компанія вперше скористалася послугою зберігання газу в українських ПСГ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У липні німецька компанія RWE вперше скористалася послугою зберігання газу у підземних сховищах України. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу АТ "Укртрансгаз".
"У липні ключовий гравець європейського ринку газу – німецька компанія RWE – вперше скористалася послугою зберігання газу в режимі "митний склад" на території України. До цього операції продажу газу цим трейдером здійснювалися виключно на західному кордоні України", - йдеться в повідомленні.
Як вказано, перемовини щодо можливостей використання українських підземних сховищ з провідним європейським трейдером тривали декілька років.
"Раніше RWE працювала тільки на кордоні України, а тепер ми можемо також використовувати українські газові сховища. На сьогодні RWE вже здійснив операції з ввезення і вивезення газу на територію України, у тому числі і в ПСГ в режимі "митний склад", - зазначив представник компанії Дитріха Хоффманна.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" має контракти на зберігання газу в українських ПСГ з 31 іноземною компанією.