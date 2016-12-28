Крупное ДТП в Великобритании: около 20 авто столкнулись из-за сильного тумана
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Густой туман, накрывший часть Великобритании, стал причиной массовой автомобильной аварии в графстве Оксфордшир, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
По меньшей мере 20 транспортных средств стали участниками ДТП. Одна женщина умерла, еще двое находятся в тяжелом состоянии в больнице. Другим участникам ДТП была оказана помощь на месте.
По информации СМИ, метеобюро Великобритании объявило желтый уровень угрозы туманов практически на всю Англию, исключая северные графства. Видимость на дорогах значительно ухудшилась, в крупнейших аэропортах страны объявлено о задержке рейсов.