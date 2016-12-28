Велика ДТП у Британії: близько 20 авто зіштовхнулись через сильний туман
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Густий туман, що накрив частину Великобританії, став причиною масової автомобільної аварії в графстві Оксфордшир, пише УНН із посиланням на Daily Mail.
Щонайменше 20 транспортних засобів стали учасниками ДТП. Одна жінка померла, ще двоє перебувають у важкому стані в лікарні. Іншим учасникам ДТП була надана допомога на місці.
За інформацією ЗМІ, метеобюро Великобританії оголосило жовтий рівень загрози туманів практично на всю Англію, виключаючи північні графства. Видимість на дорогах значно погіршилася, в найбільших аеропортах країни оголошено про затримки рейсів.