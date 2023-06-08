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Великобритания уберет китайское оборудование для наблюдения с секретных правительственных объектов. Пекин ответил

Киев • УНН

 • 566419 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Великобритания взяла на себя обязательства удалить оборудование для наблюдения китайского производства из секретных правительственных объектов в рамках своих последних планов по решению проблем национальной безопасности, связанных с Китаем. Об этом информирует Reuters, передает УНН.

Великобритания уберет китайское оборудование для наблюдения с секретных правительственных объектов. Пекин ответил

Детали

При премьер-министре Риши Сунаке, который назвал Китай самым большим вызовом для безопасности и процветания в мире, в прошлом году правительство приказало своим ведомствам прекратить установку камер наблюдения, связанных с Китаем, в важных зданиях.

В заявлении, излагающем ряд правил закупок, правительство заявило: «Мы также обязуемся опубликовать график удаления оборудования для наблюдения, произведенного компаниями, подпадающими под действие Закона о национальной разведке Китая, с секретных объектов центрального правительства. Следуя этому графику, мы обеспечиваем уверенность и срочность в отношении планов удаления».

В заявлении не называются конкретные компании.

Британские законодатели ранее призвали к запрету на продажу и использование камер видеонаблюдения, произведенных Hikvision и Dahua, двумя частично государственными китайскими фирмами из-за опасений по поводу конфиденциальности и опасений, что продукты компаний связаны с нарушениями прав человека в Китае.

«Мы считаем, что возможные действия правительства Великобритании - это еще один шаг к растущей геополитической напряженности, выражающейся в запретах на технологии, которые никоим образом не связаны с безопасностью продуктов Hikvision», — говорится в заявлении Hikvision.

Пекин заявил, что «решительно выступает против» чрезмерного расширения концепции национальной безопасности для подавления китайских предприятий.

«Правительство Китая всегда поощряло китайские компании осуществлять международные инвестиции и сотрудничество в соответствии с рыночными принципами, международными правилами и местными законами», — говорится в заявлении представителя посольства Китая в Великобритании.

«Мы призываем британскую сторону прекратить политические манипуляции и обеспечить честную, справедливую и недискриминационную среду для нормальной работы китайских компаний в Великобритании».

Добавим

Великобритания запретила TikTok на правительственных телефонах в марте этого года, а в 2020 году заявила, что запретит Huawei доступ к своей сети 5G.

Некоторые штаты США запретили поставщиков и продукты нескольких китайских технологических компаний.

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