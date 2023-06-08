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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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Велика Британія прибере китайське обладнання для спостереження із секретних урядових об'єктів. Пекін відповів

Київ • УНН

 • 566420 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Велика Британія взяла на себе зобов'язання видалити обладнання для спостереження китайського виробництва із секретних урядових об'єктів у рамках своїх останніх планів щодо вирішення проблем національної безпеки, пов'язаних з Китаєм. Про це інформує Reuters, передає УНН.

Велика Британія прибере китайське обладнання для спостереження із секретних урядових об'єктів. Пекін відповів

Деталі

За прем'єр-міністра Ріші Сунака, який назвав Китай найбільшим викликом для безпеки та процвітання у світі, минулого року уряд наказав своїм відомствам припинити встановлення камер спостереження, пов'язаних з Китаєм, у важливих будівлях.

У заяві, що викладає ряд правил закупівель, уряд заявив: «Ми також зобов'язуємося опублікувати графік видалення обладнання для спостереження, виробленого компаніями, які підпадають під дію Закону про національну розвідку Китаю, із секретних об'єктів центрального уряду. Дотримуючись цього графіка, ми забезпечуємо впевненість і терміновість щодо планів видалення».

У заяві не називають конкретних компаній.

Британські законодавці раніше закликали до заборони на продаж і використання камер відеоспостереження, вироблених Hikvision і Dahua, двома частково державними китайськими фірмами через побоювання з приводу конфіденційності та побоювань, що продукти компаній пов'язані з порушеннями прав людини в Китаї.

«Ми вважаємо, що можливі дії уряду Великої Британії - це ще один крок до зростаючої геополітичної напруженості, що виражається в заборонах на технології, які жодним чином не пов'язані з безпекою продуктів Hikvision», - йдеться у заяві Hikvision.

Пекін заявив, що «рішуче виступає проти» надмірного розширення концепції національної безпеки для придушення китайських підприємств.

«Уряд Китаю завжди заохочував китайські компанії здійснювати міжнародні інвестиції та співпрацю відповідно до ринкових принципів, міжнародних правил та місцевих законів», — йдеться у заяві представника посольства Китаю у Великій Британії.

«Ми закликаємо британську сторону припинити політичні маніпуляції та забезпечити чесне, справедливе та недискримінаційне середовище для нормальної роботи китайських компаній у Великій Британії».

Додамо

Велика Британія заборонила TikTok на урядових телефонах у березні цього року, а у 2020 році заявила, що заборонить Huawei доступ до своєї мережі 5G.

Деякі штати США заборонили постачальників та продукти кількох китайських технологічних компаній.

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