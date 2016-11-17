Великобритания подписала Парижское климатическое соглашение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Великобритания подписала Парижское климатическое соглашение, передает УНН со ссылкой на сообщение МИД Великобритании в микроблоге Twitter.
"Министр иностранных дел Борис Джонсос подписал Парижское соглашение", - говорится в сообщении.
Напомним, Парижское климатическое соглашение вступило в силу в пятницу, 4 ноября. Условием для этого была ратификация документа 55 странами, на которые приходится не менее 55% общемирового объема выбросов парниковых газов.