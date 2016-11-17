Велика Британія підписала Паризьку кліматичну угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Велика Британія підписала Паризьку кліматичну угоду, передає УНН з посиланням на повідомлення МЗС Британії у мікроблозі Twitter.
"Міністр закордонних справ Борис Джонсос підписав Паризьку угоду", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, Паризька кліматична угода набула чинності в п’ятницю, 4 листопада. Умовою для цього була ратифікація документа 55 країнами, на які припадає не менше 55% загальносвітового обсягу викидів парникових газів.