Великобритания пытается переписать правила Brexit. ЕС угрожает судебным иском
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Правительство Великобритании предложило новый закон, который в одностороннем порядке изменит правила торговли Северной Ирландии после Brexit, несмотря на возражения некоторых британских законодателей и официальных лиц ЕС, заявляющих, что этот шаг нарушает международное право. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.
Детали
Предлагаемый законопроект направлен на отмену от таможенных проверок некоторых товаров, ввозимых в Северную Ирландию из остальной Великобритании. Этот закон отменяет положения торгового соглашения, подписанного премьер-министром Борисом Джонсоном с Европейским союзом менее двух лет назад.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна действует в рамках международного права и обвинила ЕС в блокировании урегулирования путем переговоров. Еврокомиссия заявила, что может подать в суд на Великобританию.
Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что исполнительный орган ЕС рассмотрит возможность запуска новых процедур нарушения, чтобы "защитить единый рынок ЕС от рисков, которые нарушение протокола создает для предприятий ЕС, а также для здоровья и безопасности граждан ЕС ".
Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что "очень грустно, что такая страна как Великобритания отказывается от международного договора".
Контекст
Договоренности по Северной Ирландии — единственной части Великобритании, которая имеет сухопутную границу со страной ЕС — оказались самым болезненным вопросом при выходе Великобритании из блока, который стал окончательным в конце 2020 года. В центре спора находится Протокол Северной Ирландии, который в настоящее время регулирует торговые отношения между входящей в состав Великобритании Северной Ирландией и Республикой Ирландия, входящей в состав ЕС.
Великобритания и ЕС договорились в своем соглашении о Brexit, что на сухопутной границе Ирландии не будет таможенных постов и других проверок, потому что открытая граница является ключевой опорой мирного процесса, что положило конец десятилетиям насилия в Северной Ирландии.
Вместо того, чтобы защитить единый рынок ЕС, некоторые товары, такие как мясо и яйца, ввозятся в Северную Ирландию из остальной Великобритании.
Но договоренность оказалась политически вредной для Джонсона, потому что она относится к Северной Ирландии иначе, чем к остальному Соединенному Королевству. Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии отказалась вернуться в разделяющее власть региональное правительство, пока протокол не будет отменен или существенно изменен.
Ожидается, что законопроект, отменяющий эту договоренность, встретит оппозицию в парламенте, в частности со стороны консерваторов самого Джонсона. Критики говорят, что одностороннее изменение протокола было бы незаконным и нанесло бы ущерб репутации Великобритании в других странах, поскольку это часть договора, который считается обязательным в соответствии с международным правом.