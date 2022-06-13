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Велика Британія намагається переписати правила Brexit. ЄС погрожує судовим позовом

Велика Британія намагається переписати правила Brexit. ЄС погрожує судовим позовом

Київ • УНН

 • 222795 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Уряд Великої Британії запропонував новий закон, який в односторонньому порядку змінить правила торгівлі Північної Ірландії після Brexit, незважаючи на заперечення деяких британських законодавців та офіційних осіб ЄС, які заявляють, що цей крок порушує міжнародне право. Про це УНН інформує з посиланням на АР.

Деталі

Пропонований законопроект спрямований на відміну митних перевірок деяких товарів, що ввозяться до Північної Ірландії з решти Великої Британії. Цей закон скасовує положення торгової угоди, підписаної прем'єр-міністром Борисом Джонсоном із Європейським союзом менше двох років тому.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що країна діє у рамках міжнародного права, і звинуватила ЄС у блокуванні врегулювання шляхом переговорів. Єврокомісія заявила, що може подати до суду на Велику Британію.

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович заявив, що виконавчий орган ЄС розгляне можливість запуску нових процедур порушення, щоб "захистити єдиний ринок ЄС від ризиків, які порушення протоколу створює для підприємств ЄС, а також для здоров'я та безпеки громадян ЄС".

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що "дуже сумно, що така країна як Велика Британія відмовляється від міжнародного договору".

Контекст

Домовленості щодо Північної Ірландії — єдиної частини Великої Британії, яка має сухопутний кордон із країною ЄС — виявилися найболючішим питанням при виході Великої Британії з блоку, який став остаточним наприкінці 2020 року. У центрі суперечки знаходиться Протокол Північної Ірландії, який в даний час регулює торговельні відносини між Північною Ірландією, що входить до складу Великої Британії, та Республікою Ірландія, що входить до складу ЄС.

Велика Британія та ЄС домовилися у своїй угоді про Brexit, що на сухопутному кордоні Ірландії не буде митних постів та інших перевірок, тому що відкритий кордон є ключовою опорою мирного процесу, що поклало край десятиліттям насильства в Північній Ірландії.

Натомість, щоб захистити єдиний ринок ЄС, деякі товари, такі як м'ясо та яйця, ввозяться до Північної Ірландії з решти Великої Британії.

Але домовленість виявилася політично шкідливою для Джонсона, тому що вона відноситься до Північної Ірландії інакше, ніж до решти Сполученого Королівства. Демократична юніоністська партія Північної Ірландії відмовилася повернутися до регіонального уряду, який розділяє владу, доки протокол не буде скасовано або істотно змінено.

Очікується, що законопроект, який скасовує цю домовленість, зустріне опозицію в парламенті, зокрема, з боку консерваторів самого Джонсона. Критики кажуть, що одностороння зміна протоколу була б незаконною і завдала б шкоди репутації Великої Британії в інших країнах, оскільки це частина договору, який вважається обов'язковим відповідно до міжнародного права.

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